Започваме от началото. Много българи имаха касички, в които събираха монети от 1 и 2 лева. С наближаването на въвеждането на еврото, всички те побързаха да изчистят "запасите". Най-лесно е да отидеш в магазина и да платиш сметката си с монети. Още по-бърз метод за отърваване е да платиш комунална услуга като – вода или ток.
Много от по-възрастните хора правят това в офисите на easypay. Има ги под път и над път, но в центъра, един клиент ни се оплака:
Исках да платя тока със 100 лева /по 1 и 2 лева/, казаха ми, че взимат 6% такса. Нормално ли е?
Отговорът: Не е нормално!
Burgas24.bg потърси експертното мение на банкери и те потвърдиха, че подобна практика не кореспондира с правилата.
Потребителите имат право да плащат с дребни монети. Ограничение ще бъде въведено единствено след въвеждането на еврото от 1 януари, когато търговците ще имат право да откажат плащане с повече от 50 монети наведнъж.
