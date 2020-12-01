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|Ïëåâíåëèåâ: Ðàäåâ å êðúãëà íóëà, äúðæè ñå êàòî Ëåíèí
Êàòî íåäîñòàòúê òîé ïîñî÷è âñå îùå ëèïñâàùàòà ó íàñ åëåêòðîííà çäðàâíà êàðòà.
"Âòîðèÿò ïðèçíàê, ÷å çäðàâíàòà ñèñòåìà å äúëáîêî íåðåôîðìèðàíà - èìàìå äîñòàòú÷íî ëåêàðè, áîëíèöè è ïàðè, èìà ñåðèîçíî ìîäåðíèçèðàíå íà ñèñòåìàòà, íî å íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèîííà ðåôîðìà", êàçà Ïëåâíåëèåâ.
Ïî äóìèòå ìó ñàìèòå ëåêàðè, ëèäåðèòå, íå ñà íà åäíà è ñúùà ïîçèöèÿ êàêâî è êàê òðÿáâà äà ñå ðåôîðìèðà, çàòîâà ìèíèñòðèòå íÿìàò ïîëèòè÷åñêàòà âúçìîæíîñò äà íàëîæàò åäíî èëè äðóãî ðåøåíèå.
Íàäÿâàì ñå òîçè ñåêòîð äà ñå ñúáóäè ñëåä øîêà îò ïàíäåìèÿ è äà ñå íàïðàâÿò ïðîìåíèòå, êàòî ñðåä òÿõ å åëåêòðîííîòî çäðàâåîïàçâàíå. Íå å òðóäíî òîâà äà ñå íàïðàâè, íåîáõîäèìà å âîëÿ, çàêîí. Òðÿáâà äà ñå ðàç÷èñòÿò íååôåêòèâíîñòèòå, ïîñî÷è îùå òîé.
Ñïîðåä íåãî, êîãàòî ïîëîæåíèåòî å òåæêî, äúðæàâàòà å íà õîä è â ñèòóàöèÿ íà ñåðèîçíà êðèçà "êåñèÿòà òðÿáâà äà ñå ðàçâúðæå".
"Òâúðäîòî ôèêñèðàíå íà åäíî íèñêî íèâî íà äàíúöè, êàêòî å ïëîñêèÿò äàíúê ó íàñ, ïðåäîïðåäåëÿ äà íå ñå ïðàâÿò èçêëþ÷åíèÿ çà êîãîòî è äà áèëî. Êîëêîòî ïîâå÷å ñå ñìåíÿò äàíú÷íèòå ñòàâêè êúì ïî-íèñêè, òîëêîâà ïîâå÷å äúðæàâàòà ñúáèðà ïîâå÷å ïàðè... Â êðèçà ïî-äîáðå ðàáîòè íå ñåëåêòèâíîòî íàìàëÿâàíå íà äàíúöèòå íà åäèí èëè íà âòîðè, à ñåëåêòèâíàòà ïîìîù çà íóæäàåùèòå ñå", ñìÿòà Ïëåâíåëèåâ, ñïîðåä êîãîòî áþäæåòúò çà ñëåäâàùàòà ãîäèíà ùå èçäúðæè íà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà êðèçàòà è íÿìà äà ñå íàëàãà äîïúëíèòåëíà ðåâèçèÿ.
"Íå èñêàì äà ãîâîðÿ ñ Ðóìåí Ðàäåâ, çàùîòî ñå âáåñÿâàì. Òîé òîòàëíî îáåçñìèñëè ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ. Íèùî, êðúãëà íóëà, íÿìà äîâåðèå, ïëþåíå íà äúðæàâàòà äåíîíîùíî è âå÷å íÿìàì íàäåæäà, ÷å íåùî ùå ñå ïðîìåíè. Íåêà äà ïèòàòå ìåäèèòå, êàêâî íåùî å ñâúðøèë çà 4 ãîäèíè? Ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ òîé íå ñè ìðúäíà ïðúñòà. Ðàçáèðàì çàùî íå äàâà ðåøåíèÿ - çàùîòî íÿìà åêèï! Òîé íàïðàâè êîìóíèñòè÷åñêî èçêàçâàíå ïðåä ïðîòåñòèðàùèòå êàòî Ëåíèí è õîäè ïî ïàðòèéíè ñúáèðàíèÿ", ïîñî÷è Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ.
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Êîìåíòàðè (8)
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ïðåäè 46 ìèí.
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ïðåäè 55 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
7 ãîäèíè çàòâîð çà òóð÷èí, ñïèïàí ñ õåðîèí çà íàä 3 ìëí. ëâ.
18:08 / 01.12.2020
Êðèñòèàí Âèãåíèí ñ äàðåíèå çà áîëíèöèòå â ßìáîë è Åëõîâî
17:44 / 01.12.2020
ÁÁÐ å îäîáðèëà áëèçî 24 000 ôèðìè è ôèçè÷åñêè ëèöà ïî ãàðàíöèîííè...
17:15 / 01.12.2020
Ðàïúðúò Èãðàòà ðàçêàçà çà òåæêàòà ñè áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà
17:14 / 01.12.2020
ÌÎ â ÁÑÏ ñ äîáðîâîë÷åñêà äåéíîñò â êîâèä îòäåëåíèåòî â Íîâà Çàãîð...
17:14 / 01.12.2020
Ìàðêîâ: Áëàãîäàðåíèå íà òåá, Áîéêî, Áúëãàðèÿ áåøå ïðîìåíåíà
17:14 / 01.12.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñâàëÿò öåíàòà íà âîäàòà â Áóðãàñ çàðàäè ëîøî êà÷åñòâî
13:13 / 29.11.2020
Òîòàëíà ãàâðà ñ ðîäíè óæ ÂÈÏ îñîáè
08:55 / 29.11.2020
COVID-19: Êðàÿò íà øâåäñêèÿ ìîäåë
09:58 / 30.11.2020
43-ãîäèøåí õèðóðã îò Áóðãàñ çàãóáè áèòêàòà ñ COVID-19
08:56 / 29.11.2020
Îôèöèàëíî! Íîâà çàïîâåä óäúëæè ó÷åáíàòà ãîäèíà
16:47 / 30.11.2020
Íîâà çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ!
12:59 / 30.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà