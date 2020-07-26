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|Ïëåâíåëèåâ: Ðàäåâ íå ðàçáðà êàêâî å äà ñè ïðåçèäåíò è ïðåñëåäâà ñàìî âëàñòîâèòå ñè àìáèöèè
Ñïîðåä íåãî "ãîëåìèÿò ïðîáëåì å óñåùàíåòî ó õîðàòà çà íåñïðàâåäëèâîñò, íî è ëèïñàòà íà ïðåçèäåíòà – Ðóìåí Ðàäåâ íå ðàçáðà êàêâî å äà ñè ïðåçèäåíò íà ðåïóáëèêàòà è ïðåñëåäâà ñàìî âëàñòîâèòå ñè àìáèöèè“.
Â ïðåäàâàíåòî "Íåäåëÿ 150“ Ïëåâíåëèåâ î÷åðòà åäèí ëîø è åäèí ðàçóìåí âàðèàíò çà Áúëãàðèÿ:
"Ëîøèÿò âàðèàíò å ïðè ïðåïëèòàíåòî íà èíòåðåñè è àïåòèòè íà ïðåçèäåíòà è íà ïàðòèè, Áîéêî Áîðèñîâ äà ñå ïîääàäå íà íàòèñêà è äà ïîäàäå îñòàâêà. Àêî òîâà ñòàíå, ïðîòåñòúò ùå ñå íàñî÷è êúì Èâàí Ãåøåâ. Ðóìåí Ðàäåâ ùå ñúñòàâè ìàðèîíòåíòî ïðàâèòåëñòâî, ùå ñïðåòíàò åäèí íîâ "Êîñòèíáðîä“. ÃÅÐÁ, äîðè äà îñòàíå ïúðâà ïîëèòè÷åñêà ñèëà, ùå å ìíîãî îòñëàáåíà. Ïàðëàìåíòúò ùå å ðàçäðîáåí è ùå èìà ñëàáî ìíîçèíñòâî.
Ðàçóìíèÿò âàðèàíò å ïðåçèäåíòúò äà çàïî÷íå äà ðàáîòè êàòî ïðåçèäåíò íà âñè÷êè áúëãàðè – äà ïîêàíè ïðîòåñòèðàùèòå, ïðîôñúþçèòå, îáùåñòâåíèòå ôàêòîðè äà òúðñÿò çàåäíî ðåøåíèå çà åäíà ïî-ñïðàâåäëèâà Áúëãàðèÿ. Ïàðòèèòå ùå ñå ïîäãîòâÿò çà èçáîðè è ùå óñïåÿò äà èç÷èñòÿò âñè÷êè çàäêóëèñíè èíòåðåñè, ùå äàäàò ïúò íà ìëàäèòå. Òðÿáâà äà ñå ñúçäàäå îáùåñòâåí ñúâåò êúì ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ è êúì Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò“.
Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ å êàòåãîðè÷åí, ÷å "ðåøåíèå èìà, ïðîìÿíàòà å âúçìîæíà – ïðîòåñòèðàùèòå òðÿáâàò äà ñà ïî-êîíêðåòíè â èñêàíèÿòà ñè, à èñêàíèÿòà äà ñà ðàáîòåùè. Íÿêîè èãðà÷è ùå ñå âúçïîëçâàò îò èçâúíðåäíàòà ñèòóàöèÿ è ñèòóàöèÿòà íà õàîñ“.
Ïî äóìèòå íà Ïëåâíåëèåâ ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ íå ñïàçâà Êîíñòèòóöèÿòà – "òîé íÿìà ïðàâî äà èñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð, òàêîâà ïðàâî èìàò ñúîòâåòíî ïàðëàìåíòúò è Âèñøèÿò ñúäåáåí ñúâåò“.
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Êîìåíòàðè (53)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Èçðîä îïèòà äà èçíàñèëè âúçðàñòíà æåíà êðàé Ïëîâäèâ
12:55 / 26.07.2020
Ëåíèí ðåæå ëîçå â Óêðàéíà ñ áúëãàðñêà íîñèÿ è êàëïàê
12:55 / 26.07.2020
Âåðîíèêà, ìîìè÷åòî îò ïðîòåñòèòå, êîåòî áå áëúñíàòî îò øîôüîð çàð...
11:51 / 26.07.2020
Áóì â íàåìàíåòî íà êåìïåðè è êàðàâàíè çàðàäè êîðîíàâèðóñà ïî Þæíî...
11:50 / 26.07.2020
Áèâø íà÷àëíèê íà îõðàíàòà íà Æèâêîâ: Íèùî íå å íàðåä, àðîãàíòíî å...
10:24 / 26.07.2020
Òèðàäæèÿ áëúñíà è óáè 54-ãîäèøåí ìúæ, ñëåä òîâà èçáÿãà
10:23 / 26.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áîéêî Áîðèñîâ å ïîä êàðàíòèíà!
11:38 / 24.07.2020
Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÑ! Çàðàçåí ëè å Áîðèñîâ ñ COVID-19?
12:03 / 24.07.2020
Ïëåéìåéòêàòà Àíèòà: Íå ñúì ñ Ðà÷êîâ çà ïàðè, ïî ëþáîâ å!
16:38 / 24.07.2020
Îáðàò! Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè îòðå÷å ïðåìèåðúò äà å ïîä êàðàíòèíà!
11:56 / 24.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà