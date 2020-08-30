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|Ïëîâäèâ ïî÷èòà âåëèêèÿ Ñòåôàí Äàíàèëîâ
Òàçè ãîäèíà òåàòðàëíèÿò ôîðóì çàïî÷âà íà 11 ñåïòåìâðè, êîãàòî ùå áúäå ïî÷åòåí ïàòðîíúò è îñíîâàòåë ïðîô. Ñòåôàí Äàíàèëîâ. Ñëåä òîâà ùå áúäå îòêðèò áàðåëåôúò íà ôàñàäàòà íà êàìåðíàòà çàëà íà Äðàìàòè÷íèÿ òåàòúð â Ïëîâäèâ, êîÿòî âå÷å íîñè íåãîâîòî èìå. Ïðîôåñîðà çàïî÷âà òåàòðàëíàòà ñè êàðèåðà îò Êàìåðíàòà ñöåíà. Çíàêúò, ñúòâîðåí îò ñêóëïòîðà Äèìèòúð Ðàøêîâ, å èçðàáîòåí îò áðîíç â ñïåöèàëíà ëåÿðíà, ïîðú÷àí è ôèíàíñèðàí îò Äèìèòúð Ãåîðãèåâ, êîéòî å äúëãîãîäèøåí ñïîíñîð íà ôîðóìà. Èçîáðàçÿâà îñâåí ëèöåòî, òàêà è ðúêàòà íà Ìàñòåðà è ñïåöèôè÷íèÿ ìó ïîäïèñ.
Ôåñòèâàëúò ïðîäúëæàâà ñ ïðåìèåðè íà êíèãè, ïðîæåêöèè íà ôèëìè, äèñêóñèè äî 21 ñåïòåìâðè, êîãàòî å îôèöèàëíîòî çàêðèâàíå. Ñòóäåíòèòå îò ïîñëåäíèÿ êëàñ íà ïðîôåñîðà â ÍÀÒÔÈÇ ùå èçíåñàò ñïåêòàêúëà "Àïëîäèñìåíòè çà Ñòåôàí Äàíàèëîâ".
Âñè÷êè ïðîÿâè ùå ñà ñ áåçïëàòåí âõîä, íî ñ ïðåäâàðèòåëíî ïîëó÷åíè îò êàñàòà ïðîïóñêè, ñ öåë ñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè è îãðàíè÷åíèåòî çà ïîñåòèòåëè íà êóëòóðíè ñúáèòèÿ. Ïðåäñòàâëåíèåòî íà ñòóäåíòèòå íà Ëàìáî ùå áúäå ñ áèëåòè ïî 10 ëåâà.
Ìîòîòî íà 24-òîòî èçäàíèå íà "Ñöåíà íà êðúñòîïúò" å "Òåàòúðà. Ãîðäîñòòà". Ïî òðàäèöèÿ ñâîÿòà ïîäêðåïà çà ôåñòèâàëà äàâàò Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà è Îáùèíà Ïëîâäèâ, êàêòî è ñïîíñîðè.
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Äîö. ×îðáàíîâ: Òîòàëíî ñå ïðîâàëèõìå êàòî îáùåñòâî â áèòêàòà ñðåù...
14:42 / 30.08.2020
"Ìåðçàâöèòå", êîèòî âçðèâèõà ãàðàòà â Ïëîâäèâ ïðåäè 36 ãîäèíè
14:07 / 30.08.2020
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14:07 / 30.08.2020
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11:54 / 30.08.2020
Îòíîâî çàòðóäíåíî äâèæåíèå íà ÀÌ "Òðàêèÿ" çàðàäè ïðåîáúðíàò ÒÈÐ
11:53 / 30.08.2020
Ñâåòëüî Âèòêîâ: Äà îòïóñíåø 50 ëåâà ïîìîùè çà íÿêîãî å ïîäèãðàâêà...
11:53 / 30.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Èçâúíðåäíî: Êàòàñòðîôà íà èçõîäà íà Áóðãàñ îïúíà íåðâèòå íà øîôüîðèòå
10:02 / 28.08.2020
Àêòüîð îò "Ïîä ïðèêðèòèå" çàæèâÿ ñ ëþáîâíèöàòà ñè
11:43 / 29.08.2020
Ïîëèöàè ðàçêðèõà íàãëà êðàæáà îò âèëà â Ëèâàäà
10:54 / 28.08.2020
Êîñìè÷åñêà òàêñà íà áàíêîìàò íà ìîðåòî: 110 ëâ. çà òåãëåíå íà 800 ëâ.
13:11 / 28.08.2020
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12:11 / 28.08.2020
Êîøìàð â Áóðãàñ! Êîëà ñ ïúòíèöè èçáóõíà ñëåä çàðåæäàíå íà áåíçèíîñòàíöèÿ
22:34 / 28.08.2020
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