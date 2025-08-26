ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Плъзна измама от името на голяма верига магазини за техника
Измамниците пишат, че тази оферта се предлага от магазини ЗОРА. От фирмата се обръщат към клиентите се със следното съобщение:
Уважаеми клиенти, в мрежата се разпространява фалшива реклама за кафеавтомат на цена 19,54 лв.
Това НЕ е кампания на ЗОРА! Проверявайте винаги в zora.bg и не въвеждайте лични данни!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може д...
14:46 / 26.08.2025
Черната пантера отново се появи
14:27 / 26.08.2025
Едва ли мечка ще нападне голяма група от хора, още повече когато ...
14:30 / 26.08.2025
Наша банка надгражда кампанията си "без такса за вноски по сметки...
14:03 / 26.08.2025
Ето какво време ни очаква в началото на септември
14:01 / 26.08.2025
Спешно забраниха риболова w много реки в България
13:20 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета