По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
©
От 1 януари до 30 юни банките в страната ще обменят левове в евро безплатно и по официалния фиксиран курс – 1,95583 лева за едно евро. Това означава, че гражданите няма да плащат такси и няма да бъдат ощетени от неблагоприятни курсове, каквито често се прилагат при обмяна преди датата.
За суми над 30 000 лева в рамките на една трансакция ще бъде необходима предварителна заявка, подадена най-малко три работни дни по-рано. В населени места, където няма банков офис, обмяната ще може да се извършва и в пощенските клонове, като там ще важи лимит до 10 000 лева на човек.
Особено важно е да се знае, че Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно и без краен срок. Това дава допълнителна сигурност за хората, които държат по-големи суми в брой и не желаят да бързат с обмяната.
Ако разполагате с много голяма сума кеш, има и алтернативен вариант: да внесете парите по банкова сметка още преди 1 януари. След въвеждането на еврото наличностите по сметките ще бъдат превалутирани автоматично по официалния курс, без допълнителни разходи за клиента.
В обобщение – ако левовият кеш не ви е необходим преди 1 януари, изчакването след датата е по-сигурният и финансово изгоден избор.
Още по темата
/
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
12.12
Още от категорията
/
Производителите на детските каши възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
Платформата за плащане на комунални задължения взимала процент, ако решиш да се издължиш с монети
17.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно за шофьорите!
12:17
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.