Наредбата за здравословно хранене на учениците беше публикувана в Държавен вестник. С тази наредба се уреждат изискванията за осигуряване на здравословно хранене на учениците организирано в ученически столове на територията на училища, общежития, бази за спорт, отдих и туризъм на ученици, центрове за подкрепа на личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.Нрадеба № Н-3 от 3 октомври 2025 г. важи и при предлагане на храни и напитки в бюфети и автомати за закуски и напитки на територията на училищата.Изискванията на тази наредба се прилагат и в случаите, когато организиранотохранене в ученически столове се извършва чрез доставка на храна от обекти за производство на храни, извършващи кетъринг услуги.1. прием на пълноценна и разнообразна храна;2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;3. достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни;4. увеличаване консумацията на пълнозърнести храни;5. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;6. прием на достатъчно течности.