Възмутен читател на "Фокус“ се свърза с редакцията, за да сподели своя горчив опит при покупка на букет от цветна сергия в столицата. Поводът бил радостен, но преживяването – не особено цветно.На пазара "Димитър Петков" – място, което по дефиниция би трябвало да предлага достъпни цени – един скромен букет от няколко далии се оказва на стойност... 27 лева. Без касова бележка, без усмивка, но с щедра доза целофан – точно от онзи, който напомня на сватбените аранжировки от 80-те години."Нищо лошо в класиката, но този целофан си е направо реликва от социализма. За модерна опаковка ми предложиха хартия за още седем лева – и тя не изглеждаше като чудо на флористиката“, споделя семейството, което се свърза с нас.А историята е типична и малко тъжна. По-голямата сестра защитава с пълно 6 дипломната си работа, а по-малкият брат решава й купи букет...Горкото дете попада в ситуацията "очаквай неочакваното".Търгашът не сергията вижда неуверено момче и си казва "сега ми падна". Ето ти нещо цветно и забавно, но ще ти струва 27 лева и то с целофан, иначе – повече.Резултатът е човешки, топъл жест, за съжаление облечен в горчивина. Момчето пита "аз утре ще искам да подаря цвете на гаджето, толкова ли ще трябва да приготвя?"И докато държавата уверява, че контролът върху търговията се засилва, реалността на сергиите изглежда различна. В големите магазини се проверяват етикети, касови апарати и фискални бонове. В малките ниши, където прекупвачът е едновременно продавач и касиер, обаче, все още царува фразата: "Няма нужда от бележка, нали се разбираме.“Така, под пластмасовата обвивка на един букет се крие не просто лош вкус, а цяла икономическа философия – тази на дребната безнаказаност.И докато купувачът плаща за "радост“, продавачът прибира кеша, скрит зад целофана.Няма да е изненада, ако след няколко дни същите тези "цветари“ с възмущение обясняват как държавата им пречи да работят. Но истината е проста – не може бизнес, който не издава касова бележка, да цъфти честно.Букетът може и да увехне, но миризмата на порочните практики от соца – остава."Фокус" ще си позволи да посъветва компетентните органи да започнат проверки и на тези "екзотични места", като пазарите.