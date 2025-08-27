ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
"Ти отне живота на нашия син. На нашето дете – Никола. Отне мечтите му, усмивката му, бъдещето му. Отне и част от нас – защото никой родител не може да преживее такава загуба“, пишат скърбящите родители.
Те посочват, че докато синът им е погребан, човекът, обвинен в убийството му, е жив и свободен:
"Докато нашето момче лежи в гроба и тялото му тлее под земята, ти си жив и свободен. Ходиш на работа, срещаш хора, живееш така, сякаш нищо не е станало. Но знай – никога няма да избягаш от това, което направи. Вината ти ще тежи вечно, дори и да се опитваш да я скриеш дълбоко в себе си.“
В посланието си родителите заявяват, че няма да позволят смъртта на Никола да бъде забравена:
"Може би си мислиш, че времето ще изтрие следите, че истината ще бъде забравена. Но не – ние няма да замълчим. Няма да оставим смъртта на сина ни да остане безнаказана. Ще се борим, ще говорим, ще настояваме – докато справедливостта възтържествува.“
Писмото завършва с думите:
"Ти може да си отнел живота му, но не можа да убиеш любовта и силата, които той остави след себе си. Никола ще живее чрез нас, чрез всички, които го обичаха. А ти – ти винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот.“
Припомняме, че на 29 юли съдът освободи под парична гаранция от 5000 лева младия баща, обвинен за трагичния инцидент с въздушна пушка. Военно-апелативният съд отмени решението на Военен съд – Пловдив, с което Цанков беше задържан под стража.
Трагедията се разигра в нощта на 17 юли. Младият ефрейтор, който наскоро бил станал баща, събрал приятели в дома си, за да отпразнуват щастливото събитие. Компанията пила алкохол и разговаряла в приятелска атмосфера. Към 2 часа през нощта Цанков извадил въздушна пушка. Един от приятелите му го предупредил: "Прибери я, да не стане беля“, но ефрейторът отговорил, че оръжието е празно. Последвал фатален изстрел, който улучил смъртоносно Никола.
Апелативните магистрати обаче прецениха друго:
"Не е имало конфликт между присъстващите лица, но същите са били употребили алкохол. Това е дало основание за по-свободно изразяване и отпадане на задръжки, както в случая е изваждането на оръжието и боравенето с него. Няма данни да е имало конфликт между лицата, нито спор, който е следвало да бъде решен с оръжието. Напротив – всичко е било в приятелска атмосфера и няма данни за преднамереност“, се посочва в решението.
Съдът обърна внимание и на факта, че обвиняемият има новородено дете, което още не е било изписано от болницата, както и че е социално и трудово ангажиран с постоянен адрес. Затова магистратите приеха, че няма основания да се счита, че той ще се укрие или ще извърши друго престъпление.
Военно-апелативният съд окончателно освободи ефрейтор Цанков срещу парична гаранция от 5000 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 0 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Хората на 65 и повече години са 24% от населението на страната
10:35 / 27.08.2025
Заплатите в университетите: От 2146 лв. до 5198 лева
10:33 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
10:21 / 27.08.2025
Момиче и момче загинаха в катастрофа, шофьорът и спътник са в бол...
10:19 / 27.08.2025
Адвокатът на Паскал: Очаква се днес да бъде екстрадиран от Сърбия...
09:45 / 27.08.2025
Все още не ясна причината за смъртта на родилката в Русе
09:32 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета