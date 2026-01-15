Почина 200-килограмовият мъж, настанен в тежко състояние в "Пирогов"
©
Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина. Той постъпи по спешност преди 5 дни с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.
В продължение на дни екипи от няколко структури се бориха за живота му.
Още от категорията
/
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
13:48
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
12:32
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
09:10
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: В България моделът на Uber и Bolt е извън закона
14.01
НИМХ ни зарадва за утре
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.