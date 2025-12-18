Почина големият Боян Радев. Това съобщи във Фейсбук журналистът Иво Димитров."Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!".