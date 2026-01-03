Почина Димитър Пенев
На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години. Пенев остава една от най-ярките фигури в историята на българския футбол както като играч, така и като треньор.
Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в село Мировяне, България. Като играч започва кариерата си в "Славия“ София, но най-голяма популярност печели като защитник на "Септември“ и ЦСКА София. След края на активната си игра се утвърждава като изключителен треньор, водейки националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. През кариерата си Пенев е печелил множество шампионски титли с ЦСКА и е оставил трайна следа в българския футбол като "Стратега“ – човек с ясна визия и безкомпромисен характер.
Неговата личност и постижения ще останат завинаги в паметта на футболните фенове.
