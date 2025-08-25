ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Георги Цветков - Гошоре
"С голяма мъка съобщаваме, че фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре си е отишъл от този свят днес. Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история.
Снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г. Член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография. Дълбоки съболезнования на роднините и близките му!", написаха от Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club във Фейсбук.
