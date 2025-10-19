ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Магдалена Ташева
©
Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари“, "Монитор“ и "Атака“. Тя е автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот и дълги години водеше предаването "В окото на бурята“ по телевизия "Алфа“ до февруари 2022 г.
Освен журналистическата си кариера, Ташева има и активна политическа дейност. Тя е член на Централния съвет на ПП АТАКА и е била депутат в XLII и XLIII народно събрание на Република България. В парламента е заемала позицията заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране.
Тя ще остане в паметта като журналист с ясен и аналитичен поглед върху обществено-политическите процеси и като общественик, отдаден на политическата си дейност.
Още от категорията
/
Организаторите на "Мис Пазарджик 2025" анулираха "купен" вот и отличиха нова носителка на титлата
15:42
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.