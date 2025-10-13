ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Манчестър Юнайтед от Свищов
Той паднал и издъхнал на място, а най-вероятната причина е инфаркт. Тялото му е транспортирано в местната болница за аутопсия, която ще установи точната причина за смъртта.
Манчестър Юнайтед от Свищов водеше дългогодишни съдебни дела, за да включи името на отбора в официалните си документи. Той дори си татуира емблемата на ''червените дяволи'' на челото. За неговата необичайна личност и безрезервна преданост към "Манчестър Юнайтед" е създаден документален филм, чийто сценарист и режисьор е Стефан Вълдобрев.
