Почина Златин Тръпков
"След пет години битка с гадна болест, днес тихо ни напусна верният приятел и съмишленик, огромният човек Златин Тръпков“, пише Димитров.
Той споделя спомени за дългогодишното им приятелство, започнало през средата на 80-те години, и размисли за живота и смъртта.
"Единствено стремежът да живеем в доброта, почтеност и любов може да изпълни със смисъл краткотрайното ни земно битие. Това е което прави в крайна сметка живота по-силен от смъртта“, отбелязва Димитров.
Златин Тръпков е завършил "Международно право“ в Киевския държавен университет. Специализирал в Колежа на НАТО в Рим и Университета "Джорджтаун“ във Вашингтон. Работил в Министерството на външните работи и в българските посолства в Япония и Полша. В периода 2002 -2006 г. е секретар по външната политика в администрацията на президента Георги Първанов.
Посланик на България в Холандия от 2007 до 2012 г.
Димитров завършва посланието си с думите: "И не само е възможно, но и неизбежно "с малко помощ от приятелите“. Почивай в мир, приятелю!“
