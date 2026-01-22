Почина бившият Анастас Анастасов
Председателят на Народното събрание Рая Назарян изрази съболезнованията си до семейството и близките на уважавания юрист Анастас Анастасов.
"С огромна тъга научих скръбната вест за кончината на директора на Дирекция "Законодателна дейност и парламентарен контрол“ на Народното събрание Анастас Анастасов. Моля, приемете моите, на народните представители от 51-вото Народно събрание и на парламентарната администрация най-искрени съболезнования и съчувствие по повод тежката загуба“, заявява Рая Назарян.
С болка се разделяме с колега – уважаван юрист, независим и безпристрастен магистрат, авторитетен политик и достойна личност. Ще ни липсват неговата експертиза, богат опит, отдаденост на работата, човещина, отбелязва председателят на парламента.
"Като магистрат, народен представител, заместник-председател на 41-вото Народно събрание и съдия в Конституциония съд на Република България Анастас Анастасов даде своя принос за утвърждаване на демократичните ценности, върховенството на закона и правовия ред в страната. С високо съзнание за своята отговорност той отстояваше правата на българските граждани, демократичните ценности и авторитета на институциите, за които работеше безкористно и всеотдайно“, посочва Рая Назарян. Тя допълва, че ще помним Анастас Анастасов като добър приятел, мъдър учител, отзивчив колега и най-вече като благороден, скромен и сърдечен човек.
