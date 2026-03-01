Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов е починал. За това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в социалните мрежи.

"Славчо Крумов, депутат на Възраждане от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! Ще ни липсваш много", написа Костадинов. 

Славчо Крумов бе избран за депутат от 25-и МИР София. Бил е член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, Комисията по отбрана, Комисията по вероизповеданията и Комисията за пряко участие на гражданите в Народното събрание.

Все още няма информация за причината за смъртта му.