Почина един от най-известните представители на ЛГБТИ общността у нас

© На 50 години след тежко боледуване днес почина култовата транссексуална Графиня дьо Шарни. За кончината на ексцентричната персона съобщи най-близката му приятелка – Шери Шеридан в социалните мрежи. "Почивай е мир мила...Животът е безмилостен, но ти бе титан в много отношения Изгасна земната ти звезда, но сега знам че ще грееш там високо и красиво. Благодаря ти за приятелството!!!"



След този пост заваляха още стотици подобни, написани от представители на ЛГБТ общността, към която Графинята принадлежеше. "Графинята - икона в ъндърграунд сцената и не само. Преживяла и надживяла Соца, Промените, една **** 2020 реши да ни я отнеме! Тя беше една от малкото, които ме посрещна в този тогава завоалиран и табуиран свят, тя си остана толкова искрена, земна и някак леко се носеше през живота, въпреки всичките несгоди, които живота и предоставяше! От нея се научих, че никога не трябва да се предаваме, а да се борим, и да се борим с класа! Защото всеки може да плюе и рови из мръсното ви бельо, но само вие им давате тази сила, когато ви засяга чуждото мнение. Графиня дьо Шарни, не знам къде си, но знай, че въпреки, че не бе оценена от България и доста българи, ти остави незаличим спомен в много сърца! Надявам се, хората тук да започнат да ценят такива Диви като теб! Почивай в сила, почивай в стил и най-вече почивай спокойно, защото тук вече никой не може да те обиди, унижи или да те нападне!( Ще ми липсваш много, надявам се и на всички други, които са имали шанса и честа да те познаваме!", написа друга нейна близка приятелка Лайла Аградо.



Графиня Дьо Шарни (по паспорт Пламен) е един от първите мъже, които решават да се превърнат в жени и да водят живот на изискани дами, на сцената, на улицата и у дома. Кариерата й започва в края на 80-те години на миналия век, тя работи като вариететен артист. През годините бързо се превръща в един от най-разпознаваемите и най-култови транссексуални, които нашето време познава. Започва кариерата си като вариететна артистка към дирекция "Музика и забавни програми", работи в програмата на елитни за времето си заведения като бар "Астория", нощния клуб на хотел "Шератон" и гранд-хотел "София", Панорамата на хотел "Родина", бар "Хавана", Новотел "Европа", парк-хотел "Москва", Японския хотел (сега "Маринела").



За живота избира името и амплоато на популярната героиня от едноименния роман на Александър Дюма–баща "Графиня Дьо Шарни". След демокрацията тя е най-популярният "фейс контрол" на микс и гей клубове като "Спартакус", "Калигула" и "Александър". За последно Графиня дьо Шарни бе част от екипа на столичния клуб "One to one".