ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина единият от работниците, пострадали при инцидента в завод "Арсенал"
Смъртта на 46-годишния мъж е настъпила няколко часа след инцидента при извършване на хирургическа интервенция в болницата. Другият пострадал е в болнично заведение с причинени травми. Разследването на трудовата злополука ще се води от Окръжната прокуратура в Стара Загора.
Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районната прокуратура, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура.
То е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, посочиха още от обвинението.
Трудовата злополука е настъпила в 10:30 ч. днес в цех в казанлъшкия оръжеен завод по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин.
В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров
17:08 / 04.09.2025
Желязков: Създаде се информационна каша с днешното изслушване за ...
16:38 / 04.09.2025
БНБ: Нито един портфейл няма да остане празен на 1.1.2026
16:50 / 04.09.2025
Министри обясниха в прав текст ползите от еврото
16:50 / 04.09.2025
Нападнаха жестоко полицейски шеф
15:35 / 04.09.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на Радев върху промените в Закона за...
15:38 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета