ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина едно от момичетата, което скочи от влак
"За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като "началник на движение". Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията", допълни той.
Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Онкоболна жена не беше пусната на полет на наше летище, багажът й...
08:54 / 28.08.2025
Концесионерът на плажа в "Крайморие": Това е абсурдно!
08:46 / 28.08.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"! Образува се задръстване
08:40 / 28.08.2025
Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОН...
08:47 / 28.08.2025
Празник е!
08:41 / 28.08.2025
НИМХ с прогноза до края на август
08:41 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета