Почина футболна легенда, прославила България
Славният футболист е част от шампионския отбор на Локомотив София от 1964 г., като е с 276 мача и 82 гола в "А“ група с екипа на "железничарите“ (265 мача с 81 гола за Локомотив и 11 мача с 1 гол за ЖСК Славия).
В кариерата си той е играл още за Пирин Благоевград и Розова долина Казанлък.
Дебърски има 24 мача и 8 гола за националния отбор на България в периода 1957-1965 г., като е участник на олимпийските игри в Рим през 1960 г.
Дебърски е “Заслужил майстор на спорта" от 1969 г. През 2014 година общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.
