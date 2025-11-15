На 91 години почина едно от големите имена в българския спорт - Светослав Батов – майстор на спорта и заслужил треньор по спортна гимнастика, съобщиха от Българската федерация. Благодарение на него националният ни отбор постигна изключителни успехи, сред които 13 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи.Под негово ръководство българският отбор се утвърждава в световния елит, като два пъти се класира на пето място на Олимпийски игри и на четвърто място на световно първенство.Светослав Батов е и почетен международен съдия на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като оставя след себе си трайна следа в развитието на българската и световната гимнастика.Поклонението пред Светослав Батов ще се състои на 18 ноември от 11:30 ч. в църквата на Централните софийски гробища.Светослав Димитров Батов е роден на 17 август 1934 г. в София. Още от ученическите си години се запалва по гимнастиката. През 1950 г. започва да тренира в железничарското физкултурно дружество "Локомотив“ София. Завършва ВИФ "Георги Димитров“ със специалност "Гимнастика“.Работи като треньор по гимнастика в ДФС "Септември“ и "Левски“ София, както и като преподавател в спортната школа по гимнастика към Софийския район.От 1968 г. е част от Българската федерация по гимнастика като държавен треньор, треньор на младежкия национален отбор и старши треньор на националния олимпийски отбор.Бил е и първи заместник-председател на Федерацията.Притежава званията "Майстор на спорта“ и "Заслужил треньор“. В периода 1976–1987 г., като старши треньор на националния мъжки отбор, реализира значителни успехи както в отборните, така и в индивидуалните състезания, като националният отбор печели 17 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи. Под негово ръководство българските гимнастици са постоянно сред световния елит, два пъти заемат пето място на Олимпийски игри и четвърто на световни първенства.През 1985 г., на конгрес на Европейския съюз по гимнастика, е избран за член на Мъжкия технически комитет.Два мандата е вицепрезидент на Мъжкия технически комитет към Международната федерация по гимнастика (ФИГ).Бил е почетен международен съдия към ФИГ, като е съдийствал на пет Олимпиади, над 10 световни и 10 европейски първенства, както и на други международни състезания, включително европейски и световни купи.Удостоен е със званието почетен член на Европейския съюз по гимнастика и е награден със златен медал за заслуги към развитието на европейската гимнастика.Награждаван е със златни медали за заслуги към развитието на спортната гимнастика в България от БСФС и два пъти е отличен с високия държавен орден "Червено знаме на труда“ за успехите на олимпийските игри.