|Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия.
Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.
С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети в страната.
Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.
Поклон пред паметта му!
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистра...
12:19 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронов...
12:20 / 14.09.2025
Здравният министър: Ще се въведе нова задължителна ваксина за дец...
12:20 / 14.09.2025
Борисов: Вятърът на Промяната забави пускането на АМ "Европа", на...
12:20 / 14.09.2025
ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а ...
12:21 / 14.09.2025
Интензивен трафик на "Капитан Андреево"
09:30 / 14.09.2025
