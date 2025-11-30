Почина известен български бизнесмен и благодетел
"Има хора, които бележат с много любов и отдаденост населеното място, в което са се родили и живеят. Такъв бе Юрий за Шумен.
Благородник. Човек, готов да помогне винаги когато има нужда.
Той и семейството му, се заеха да реновират детски площадки в Шумен", е написала във ФБ профила си Даниела Русева, зам.-кмет на община Шумен.
"Днес, когато ще го изпратим в последния му път, ще бъде запалена и прекрасната елха пред театъра, която той и близките му дариха за Шумен", казва още Русева.
Опелото ще се състои в Гробищни парк в Шумен днес, 30.11 от 12:00 часа.
Поклон пред паметта му!
