Почина композиторът Георги Красимиров – Герасим. Скръбната вест съобщи Лили Иванова в социалните мрежи, видя Burgas24.bg.

"Мир на душата на композитора Георги Красимиров - Герасим! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите “Ветрове" ще останат вечни! Почивай в мир!", написа примата на българската естрада. .

Красимиров е роден е на 4 януари 1969 г. в Берковица. Освен композитор и аранжор, Герасим е музикален и ТВ продуцент, издател, ТВ режисьор. Сред най-успешните му проекти са албумите на Лили Иванова "Ветрове“, "Любовта...“, Берковската Духова Музика, Нина Николина и БДМ – 2012, Камен Воденичаров и Гергана Николаева

Има над 300 песни, издадени в България, над 500 детски песни, хоровата творба "Господи помилуй“ в изпълнение на Enrique Morente, оркестър за фламенко и хор "Мистерията на българските гласове“ е издадена от Virgin. Работи в сътрудничество с едни от най-изявените композитори (проф. Георги Костов, Любомир Дамянов, Найден Андреев) и текстописци (Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Милчо Спасов, Борислав Мирчев). Създава авторска музика в различни жанрове и приложения.