България се прощава с една от най-емблематичните фигури в родното изкуство – легендарната куклена актриса Слава Рачева. Жената, чийто глас десетилетия наред пожелаваше "Лека нощ“ на малки и големи, си отиде и остави след себе си цяла епоха от доброта и магия. Тъжната новина съобщиха от Съюза на българските артисти.Голямата българска актриса е родена в София през 1938 г. Тя посвещава целия си житейски и творчески път на децата и театралната кукла. Макар да завършва актьорско майсторство при големите професори Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание се оказва работата в Столичния куклен театър.През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превръща в легенда – Педя човек - лакът брада.Над 80 роли на театралната сцена, сред които незабравимите превъплъщения в Макс, Мечо Пух и Бабата от "Рибарят и златната рибка“. Участва в десетки дублажи, радиопостановки и грамофонни плочи, с които са заспивали хиляди деца. Между 1992 и 1997 г. тя достойно заема поста директор на Столичния куклен театър.За своите изключителни заслуги към българската култура и духовност, Слава Рачева бе удостоена с най-високото държавно отличие – орден "Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие.