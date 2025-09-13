Новини
Почина момчето, което беше нарочно прегазено от пастрока си
Автор: Екип Burgas24.bg 13:03Коментари (0)66
©
16-годишното момче от русенското село Басарбово, което бе прегазено умишлено на 19 юли от пастрока си, който е бил пиян и дрогиран, е починало.

Това потвърдиха за "Русе Медиа" от лечебното заведение, където пострадалият бе настанен в критично състояние и в кома. Очаква се Окръжна прокуратура-Русе да промени обвинението, повдигнато на извършителя, в по-тежко.

На М. Д. е повдигнато обвинение за умишлено предизвикване на пътно произшествие с нанасяне на няколко телесни повреди, опит за умишлено умъртвяване на 16-годишния М.М. и управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици.

След употреба на алкохол, на 19 юли вечерта около 20 часа, между 43-годишния М. Д., неговите родители и Б. И. – жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им. След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от М. Д., който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето.

Ударил го с предната част и преминал през него. След това вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието и се прибрал в дома си. Там малко по-късно бил задържан от полицаите. Тестовете показали, че той е с над 1,2 промила алкохол, като е употребил и амфетамин.

Обвиняемият бе оставен за постоянно в ареста от Окръжен съд-Русе, след което мярката за неотклонение бе потвърдена и от Апелативния съд във Велико Търново.








