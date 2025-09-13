ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина момчето, което беше нарочно прегазено от пастрока си
Това потвърдиха за "Русе Медиа" от лечебното заведение, където пострадалият бе настанен в критично състояние и в кома. Очаква се Окръжна прокуратура-Русе да промени обвинението, повдигнато на извършителя, в по-тежко.
На М. Д. е повдигнато обвинение за умишлено предизвикване на пътно произшествие с нанасяне на няколко телесни повреди, опит за умишлено умъртвяване на 16-годишния М.М. и управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици.
След употреба на алкохол, на 19 юли вечерта около 20 часа, между 43-годишния М. Д., неговите родители и Б. И. – жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им. След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от М. Д., който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето.
Ударил го с предната част и преминал през него. След това вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието и се прибрал в дома си. Там малко по-късно бил задържан от полицаите. Тестовете показали, че той е с над 1,2 промила алкохол, като е употребил и амфетамин.
Обвиняемият бе оставен за постоянно в ареста от Окръжен съд-Русе, след което мярката за неотклонение бе потвърдена и от Апелативния съд във Велико Търново.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Любен Дилов – син с остър пост: Мечтая си за връщане на правото н...
10:59 / 13.09.2025
Борисов с остра критика към МВР и Любен Дилов
10:59 / 13.09.2025
Мутренска агресия на оживен булевард
11:01 / 13.09.2025
Надзор за непълнолетния обвиняем след побоя над шефа на полицията...
11:00 / 13.09.2025
При какви ситуации шефът има право да ви удължи работното време?
08:38 / 13.09.2025
Очаква ни слънчева събота с температури до 30 градуса
08:39 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета