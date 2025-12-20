Почина монах Игнатий
©
"На добър път, отче Игнатие, към селенията на праведните! Бог да го прости! Вечна памет и Царство небесно му!", написаха от манастира.
Монах Игнатий е приел монашеско пострижение на 28 ноември 2020 г., а през следващите години служи със смирение и отдаденост, носейки кръста на монашеския обет. Той изпълнява килийни и богослужебни послушания с особена готовност, а братята го описват като благ, скромен и напълно отдаден на Божието дело.
Въпреки че се обърна към Христос в последната трета от живота си, отче Игнатий прие истината в цялата ѝ сила и служеше безрезервно, споделят още от свещената обител.
Поклонението ще се състои на 21 декември, неделя, от 11:00 часа в манастирската църква-костница "Св. Лазар", в присъствието на игумена, братството и миряни.
Още от категорията
/
Бившият директор на НСО: Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.