Почина музикантът Деян Мендев
Новината бе съобщена чрез публикация във Facebook страницата на бандата Korozy, с която той свиреше на бас китара.
Дидо беше познат и с участието си в други култови банди като Demonism, Pirin и Dimension Of Harm.
Той последва свои колеги от Korozy в "небесния оркестър“- Венко Великов (Trolon), който почина през 2024 г., и Гани Куршумов (G. MacManus), напуснал ни през 2021 г.
Освен музикант, Дидо бе дългогодишен тон техник на Драматичен театър "Гео Милев“ в Стара Загора. Колегите му ще го запомнят с прямотата, откровеността и високия професионализъм, както и с отдадеността, с която беше част от театралното семейство.
Изказваме своите съболезнования на близките и приятелите на Дидо.
