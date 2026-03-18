На 34-годишна възраст почина мечката Рада, която през май 2006 г. беше спасена и доведена в Парка за мечки край Белица, съобщиха от управата на парка, научиОт публикация в социалната мрежа разбираме, че Рада е живеела с няколко хронични заболявания, сред които остеоартрит в двата лакътя и тежки дегенеративни изменения в гръбнака. Преди пет години тя е била диагностицирана и с кожен сарком —доброкачествен тумор на кожата.Миналата седмица гледачите ѝ са я откриха безжизнена в бърлогата ѝ. Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като причина за смъртта ѝ.Преди да бъде спасена, Рада е водила тежък живот като танцуваща мечка при частен собственик. Всичко се променя през май 2006г., когато е спасена и доведена в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, съвместно управляван с Фондация "Бриджит Бардо“.Въпреки тъмното си минало, Рада се е превърнала в една от звездите на парка.През последните 20 години животът на Рада е бил изпълнен с грижа, сигурност и любов.