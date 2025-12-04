Почина най-ниската българка
Новината бе споделена в социалните мрежи от нейна близка приятелка, Емона Иванова, която написа трогателно послание в нейна памет.
"Днес ме напусна един от най-близките ми хора – Петя Гарова. Ти за мен беше като сестра! Бях щастлива всеки път, когато успявах да те накарам да се усмихнеш – за мен това беше подарък от теб – твоята усмивка. Ти остави огромна следа в моето сърце! Сега знам, че ще си на по-хубаво място! Няма да се ядосваш, няма да те боли, няма кой да те наранява и разочарова… Обичам те… Сбогом! Един ден ще се видим отново! И отново ще се радваме на различни моменти!“, пише Иванова.
Петя Гарова ще бъде запомнена като човек с изключителна доброта, светлина и борбеност. Мнозина, които я познаваха, описват присъствието ѝ като истински дар.
Светла ѝ памет.
