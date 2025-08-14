ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина режисьорът Иван Иванов
Новината бе съобщена от водещия Ники Кънчев.
"Тази сутрин ни е напуснал Иван Иванов! Едно от сърцата на родния шоубизнес!
Работеше с Ирина Флорин, Миро, Крум Георгиев, Ирра, Мага Алиев, навремето с “БМХ" на Хари Аничкин и още десетки родни изпълнители. Беше и тон режисьор, правеше аранжименти, беше и ментор. Движеше “Pro X" студио и го движеше супер Про!
Много скромен и човечен!
Ще ми липсваш, Ванка!
И ти и разговорите с Теб!", написа Кънчев във фейсбук.
