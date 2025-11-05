Почина режисьорът Росен Елезов
Починал е един много светъл и свестен Човек. Уникален музикален фен, маниак на "Флойд", талантлив кинодокументалист, режисьор на предаването "Наблюдател", филма до "До Европа и напред" и много други.
Последният му филм "Цветният скитник" е посветен на музикалната легенда Жоро Минчев.
Бог да те прости, Росене. Това съобщи Ники Кънчев в профила си във Facebook.
"Фокус" изказва съболезнования на семейството и близките на Росен Елезов.
