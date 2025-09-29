ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Иван Костадинов Тонов е роден на 21.05.1947 г. в гр. Ямбол. Завършва висше образование във Факултета по математика на Софийския университет през 1970 г. с квалификация "специалист по алгебра“ и "преподавател в средните училища“. От 1970 г. до 1983 г. работи в Института по математика на БАН. През 1981 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Многообразия от асоциативни алгебри“. От 1984 г. е доцент в Математическия факултет на Софийския университет. От 2012 г. е професор във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски“. Темата на хабилитационния труд на проф. Иван Тонов е "Евристиката – наука, изкуство, занаят“.
Проф. Тонов е автор и съавтор на редица учебници и учебни помагала, както за ученици и учители в различните етапи на училищното образование, така и за студентите, обучаващи се в специалност Математика и информатика.
Научната работа на проф. Иван Тонов е в областта на алгебрата (алгебри с тъждествени съотношения), теория на числата, дидактика на математиката, problem solving. Особено внимание отделя на евристичните методи за решаване на задачи и методи за работа с талантливи ученици – теми, около които създава магистърската програма Технологии за обучение по математика и информатика.
Основните научни приноси и постижения на проф. Тонов са в теорията и практиката на преподаването на методи, стратегии и тактики за решаване на задачи от Елементарната математика. Той е разработил завиден по обем "портфейл“ от интересни и съдържателни задачи, които е изследвал детайлно.
Проф. Тонов става член на Съюз на математиците в България от 1971 г. От 1982 г. е избран за член на Централното ръководство (сегашен Управителен съвет). Няколко мандата е бил негов заместник-председател. Участвал е в организацията на редица научни семинари и конференции, олимпиади, конгреси, и др. Става член и на Германското математическо дружество.
В живота на Факултета по математика и информатика проф. Тонов е участвал, освен като преподавател, член на катедра ОМИ и като неин ръководител, и като Заместник декан на ФМИ.
Изрично следва да се отбележи забележителният и много съществен принос на проф. Иван Тонов за цялостното развитие и укрепване на състезателната математика в България. Негово дело за последните 50 години са неизброимо количество задачи за различни олимпиади и състезания. През 1997 г. става инициатор и съосновател на Младежката балканска олимпиада по математика. Бил е и ръководител на отбора на България в Международната олимпиада по математика.
Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се извърши на 30.09.2025 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.
