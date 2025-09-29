Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Автор: Илиана Пенова 11:42Коментари (0)116
©
Факултетът по математика и информатика при Софийски университет "Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 26 септември 2025 година почина проф. д-р Иван Тонов, дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика.

Иван Костадинов Тонов е роден на 21.05.1947 г. в гр. Ямбол. Завършва висше образование във Факултета по математика на Софийския университет през 1970 г. с квалификация "специалист по алгебра“ и "преподавател в средните училища“. От 1970 г. до 1983 г. работи в Института по математика на БАН. През 1981 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Многообразия от асоциативни алгебри“. От 1984 г. е доцент в Математическия факултет на Софийския университет. От 2012 г. е професор във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски“. Темата на хабилитационния труд на проф. Иван Тонов е "Евристиката – наука, изкуство, занаят“.

Проф. Тонов е автор и съавтор на редица учебници и учебни помагала, както за ученици и учители в различните етапи на училищното образование, така и за студентите, обучаващи се в специалност Математика и информатика.

Научната работа на проф. Иван Тонов е в областта на алгебрата (алгебри с тъждествени съотношения), теория на числата, дидактика на математиката, problem solving. Особено внимание отделя на евристичните методи за решаване на задачи и методи за работа с талантливи ученици – теми, около които създава магистърската програма Технологии за обучение по математика и информатика.

Основните научни приноси и постижения на проф. Тонов са в теорията и практиката на преподаването на методи, стратегии и тактики за решаване на задачи от Елементарната математика. Той е разработил завиден по обем "портфейл“ от интересни и съдържателни задачи, които е изследвал детайлно.

Проф. Тонов става член на Съюз на математиците в България от 1971 г. От 1982 г. е избран за член на Централното ръководство (сегашен Управителен съвет). Няколко мандата е бил негов заместник-председател. Участвал е в организацията на редица научни семинари и конференции, олимпиади, конгреси, и др. Става член и на Германското математическо дружество.

В живота на Факултета по математика и информатика проф. Тонов е участвал, освен като преподавател, член на катедра ОМИ и като неин ръководител, и като Заместник декан на ФМИ.

Изрично следва да се отбележи забележителният и много съществен принос на проф. Иван Тонов за цялостното развитие и укрепване на състезателната математика в България. Негово дело за последните 50 години са неизброимо количество задачи за различни олимпиади и състезания. През 1997 г. става инициатор и съосновател на Младежката балканска олимпиада по математика. Бил е и ръководител на отбора на България в Международната олимпиада по математика.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се извърши на 30.09.2025 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: