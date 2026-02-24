С дълбока скръб и признателност се прощаваме с доц. Димитър Емануилов Ковачев, д.б. – дългогодишен ръководител на катедра "Биология“, изтъкнат учен, вдъхновяващ преподавател и всеотдаен академичен лидер. Тъжната вест съобщават от Медицински университет - Варна.Академичното ръководство на университета и университетската общност изказват най-искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Ковачев.Светла да бъде паметта му!