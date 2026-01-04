Почина журналистът Светлозар Николов
©
Светлозар Николов е роден през 1942 г., бил е дългогодишен журналист в БТА - бил е репортер, преводач, редактор, ръководител на екип "Информация за чужбина“, кореспондент в Хавана. Преводач на художествена литература и публицистика от английски език.
Поклон пред паметта му!
Още от категорията
/
Почина Димитър Пенев
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
Земетресение в България
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургас е предупреден!
15:12
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.