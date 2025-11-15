Почина доц. Любомира Саздова
Поклонението ще се състои във вторник, 18.11.2025 г. от 12.30 ч. в църквата "Св. Седмочисленици".
"Тя беше ярка фигура в нашата професионална общност – образец за висок професионализъм, научна отдаденост и човечност, ангажирана до самия си край с развитието на професията физиотерапия и Асоциацията. Тя оставя светла и незабравима следа с безкрайната си енергия, интелектуална и емоционална щедрост.
Лидерската ѝ роля беше несъмнена, като с усета си към прецизност въведе нов стандарт в работата и допринесе за утвърждаването на Асоциацията на европейско ниво. Под нейно ръководство се осъществиха редица научни прояви, доброволчески инициативи и колаборации с международни организации.
Доц. Саздова оставя след себе си устойчив модел на работа и човечност, който ще продължава да ни вдъхновява и направлява.
Поклон пред светлата ѝ памет!", допълват още от асоциацията.
