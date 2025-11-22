Почина първият председател на Сметната палата на България
Доцент д-р Георги Николов е избран от Народното събрание за първи председател на възстановената през 1995 г. Сметна палата на България и е начело на институцията в продължение на 10 години.
Неговият богат професионален опит, лични качества и изключителна всеотдайност са в основата на успешното съграждане на Върховната одитна институция на страната в годините на прехода.
В 37-то Народно събрание е председател на Комисията по бюджет и финанси, до избирането му за председател на палатата.
В 36-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по икономическа политика.
Народен представител в Седмото Велико народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание.
Бил е и ректор и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси.
Сметната палата на Република България изказва съболезнования на близките му.
Поклон пред паметта му!
