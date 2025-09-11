ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почитаме видна светица! Имен ден празнуват хората с тези имена
Света Теодора била родом от град Александрия. Живяла по времето на император Зенон (474-491 г.). Нейният покаен подвиг е особен и никак не бил лек. Тя била омъжена и била примерна съпруга, но доколкото никой не е застрахован против греха, така и тя поради неразумно увлечение извършила прелюбодеяние.
Деянието ѝ останало скрито, но съвестта непрекъснато я укорявала. Затова решила да изкупи своя грях, тайно напуснала съпруга си и облечена като мъж отишла да се замонаши в мъжки манастир, за да се бори с изкушението. Приела мъжкото име Теодор. Там показала силно покайно настроение и голямо послушание, неуморно работела, дори повече от всички монаси.
След две години на тежък труд, молитва и пост обаче монахът Теодор (т.е. Теодора) бил наклеветен от злонамерени хора, че е блудствал с жена. Те дори донесли едно пеленаче, което изоставили пред вратата на манастира с обвинението, че е негово (всъщност нейно). За да не се разкрие, смирената Теодора понесла клеветата, взела бебето и се заселила недалече от манастира в бедна колиба да го отгледа като собствено. Защото си помислила, че и това детенце явно е плод на прелюбодейство или блудство. Цели седем години сред несгоди и оскъдица тя се грижила за детето. Понякога й помагали с храна хора от околните селища, пастири й давали мляко за детето. Накрая отново била приета в манастира, където момчето било поверено на учители заедно с други сирачета. Това момче по-късно също станало монах в обителта, където бил отгледан и образован.
Теодора пък продължила още няколко години да се подвизава примерно като монах Теодор, докато накрая се упокоила. Тогава при подготвянето на тялото й за погребение се разкрило, че този смирен и много усърден монах Теодор, понесъл толкова несправедливи упреци и клевети, бил жена.
Имен ден празнуват всички, които носят името Теодора, Теди, Дора, Теодор, Тео и производните им.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:14 / 10.09.2025
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80%...
23:00 / 10.09.2025
Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачест...
21:31 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
21:31 / 10.09.2025
Локализираха пожара в Сакар
21:20 / 10.09.2025
Рязко поскъпване на яйцата, плодовете и млякото през второто трим...
15:51 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета