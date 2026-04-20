При обработени 78.24% СИК протоколи в РИК към 08:00 часа - "Прогресивна България" са първи с 44.48%, ПП-ДБ втори с 13.65%.

Разликата с ГЕРБ към този час е минимална. Партията на Бойко Борисов се нарежда трета с 13.18% или 325 989 гласа.

"ДПС - Ново начало" са четвърти с 5.85%, а "Възраждане" пети с 4,43% от вота на сънародниците ни.

Под чертата за влизане в следващото Народно събрание остават МЕЧ, Сияние, "Величие", а БСП-ОЛ взима само 3.03% гласове.