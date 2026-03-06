Почти две години Александър Макулев, открит мъртъв на Околчица, не е ходил на училище
©
Александър е отсъствал от частното училище "Космос“ през по-голямата част от тази и миналата учебна година, потвърждава доклад за училището, с който bTV разполага.
За първи път Александър Макулев е записан в частното училище "Космос“ през 2022 г. Тогава седмокласник, той е бил в самостоятелна форма на обучение като "ученик с изявени дарби“.
През следващата учебна година – той вече не е част от "Космос“. Представена е декларация в училището от Десислава Макулева, майка на Александър Макулев, с която декларира, че семейството заминава в чужбина и детето ще продължи обучението си в Мексико (през учебната 2023-2024 г.)
През 2024 г. Александър отново е записан в училището. За учебната година детето е отсъствало общо 114 дни, отчита проверката.
За това се посочват домашни причини, обучение по скално катерене, спортни прояви, спелеоложки експедиции. Отсъствията не са вписани в системата на Министерството на образованието. През тази учебна година Александър е в девети клас.
Родителите на момчето декларират, че желаят договорът за обучение на ученика да бъде прекратен, считано от началото на втория учебен срок.
За първия срок Александър има 143 невписани отсъствия, но и текущи оценки по всички предмети. Извинителните му бележки са предоставени от баща му.
Детето не е било на училище 39 дни – от общо 89 до края на първия срок. Като тези отсъствия също не са били вписвани, се казва в доклада. Допуснато е отсъствие на ученика по уважителни причини на повече от разрешените 15 дни и те да не са повече от 5 дни наведнъж. Представените "служебни бележки“ не следва да бъдат приети за документ, удостоверяващ отсъствие на ученика по уважителни причини, тъй като не съответстват на разпоредбата.
Директорът на училището не е упражнил контрол и предприел действия за решаване на проблема.
Относно школата за приключения "Роук“ на Ивайло Калушев управителят на училище "Космос“ заявява, че не са имали никаква съвместна дейност, освен представянето на документален филм от Калушев през 2025 г.
Проверката констатира, че в училището работят 41 души, от които 31 са педагогически специалисти. Част от тях обаче са без нужната квалификация.
"Документите са предоставени на Софийската градска прокуратура“, обяви днес в парламента служебният министър на образованието Сергей Игнатов, съобщава bTV.
Още по темата
/
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Още от категорията
/
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това е активно мероприятие на ПП-ДБ
06.03
Смениха шефа на НАП
06.03
Военният министър: Американските самолети в България са логистични и не могат да нанасят удари
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Общо три земетресения удариха Южна България в рамките на 2 часа
23:31 / 06.03.2026
Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
22:32 / 06.03.2026
Земетресение в Южна България
21:15 / 06.03.2026
Още 180 българи ще се приберат от Дубай утре
21:22 / 06.03.2026
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това ...
21:15 / 06.03.2026
Йотова подписа указа за освобождаване на регионалния министър
17:27 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.