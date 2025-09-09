Под 14 години, на джет, с парашут и всякакви атракциони, само с възрастен, подписал съгласие

© Деца под 14 години могат да се възползват от атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност като - каране на джет, скоци с парашут, лететене парапланер, единствоно ако са придружени от възрастен, който е подписал декларация за информирано съгласие. Това разпорежда Чл. 13 от проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, публикуван от министерството на транспорта за обществено обсъждане.



В законопроекта се предвиждат се задължителни планове за безопасност, застраховка, ежедневни проверки от отговорниците по безопасността, обучения и редовни инструктажи, както и контрол от акредитирани органи. Въвеждат се още и правила за информирано съгласие на ползвателите, както и санкции при нарушения – включително принудително спиране на дейността при установяване на непосредствен риск.



Предвижда се изискванията по отношение на предоставяне на въздушноатракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, за безопасност при предоставянето им и изискванията по отношение на съоръженията, оборудването и екипировката да се уреждат с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на транспорта и съобщенията и на министъра на икономиката и индустрията.



Контролът на съоръженията, оборудването и екипировката, включително предпазните средства, използвани при предоставянето на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност ще се извършва от акредитирани органи за контрол от вида А (акредитирани дружества) съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Акредитираните органи за контрол ще извършват първоначален и периодичен контрол на съоръженията, оборудването и екипировката, включително предпазните средства, използвани при предоставянето на услугите.



Предвидени са и принудителни административни мерки, както и административно-наказателна отговорност за лицата, допуснали съответните нарушения.



Посочени са контролните органи и контролните им функции по прилагането на закона - кметът на общината по местонахождение на предоставянето на атракционната услуга, представляваща източник на повишена опасност; Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация“; Изпълнителна агенция "Морска администрация“ и Комисията за защита на потребителЗа нарушения на други разпоредби на този закон и на наредбите по неговото прилагане на виновните лица се налага глоба от 1 000 до 3 000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция от 5 000 до 25 000 лв.



Глобите







Акредитирано лице се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв., ако при дейностите по този закон извърши едно или повече от следните нарушения:



1. издаде сертификат за контрол без извършване на инспекция;



2. извърши действие или дейност по оценяване на съответствието, регламентирани в закона извън обхвата на акредитацията си;



3. наруши изискванията за независимост/безпристрастност.



(2) Неакредитирано лице, лице с отнета или спряна акредитация, ако извърши действие или дейност по оценяване на съответствието, регламентирани в този закон, се наказва с имуществена санкция от 50 000 до 150 000 лева



Как се стигна до това?



Смъртта на 8-годишното момче, летяло с парапланер в Несебър, починало заради скъсване на въжетата на антракционна, предизвка широк обществен отзвук и насочи вниманието към разпоредбите, касаещи тези атракциони.



Министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви още на 1-ви сепетември, че предстоят промени.



"Досегашната разпоредба за атракциите е много разпокъсана и затова ще предложим нов закон. Забранява се лица без капитанско разрешително или лица под 18 г. да карат джетове", заяви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.