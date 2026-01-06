До дни се очаква Министерството на финансите да обяви началото на данъчната кампания за 2026 година.По принцип старът й е на 10 януари. Тогава започна подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица по електронен път, в офисите на приходната агенция, по пощата с обратна разписка или в пощенските клонове, припомня. Крайният срок за деклариране на получените през изтеклата година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения за тези доходи е 30 април от настоящата, до края на март получаваме 5% отстъпка.Всички публични вземания, установявани или събирани от НАП, се плащат единствено в евро. Това е валидно и в периода на двойно обращение на евро и лева до 31.01.2026 г. предвид обстоятелството, че всички плащания към НАП се извършват безкасово, а предвиденият в Закона за въвеждане на еврото в България (ЗВЕРБ) период на двойно обращение се отнася единствено за плащания в брой, напомнят от Приходната агенция. В периода на двойно обръщение, при желание, клиентите могат да заплатят задълженията си с лева само през банки или други доставчици на платежни услуги (ДПУ), които предоставят възможност за нареждане на безкасово плащане чрез внасяне на сумата за превода на каса в офис на банката или ДПУ. В тези случаи ДПУ нарежда към съответната сметка на НАП превалутираната сума в евро.В данъчните/осигурителните декларации и другите документи, които се подават за периоди до 31.12.2025 г. вкл., стойностите се посочват в лева.Т.е. в декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) и по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 4-то тримесечие на 2025 г., справка-декларация (СД) по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за период 01.12.2025г. – 31.12.2025 г., декларация обр.№ 1 и обр.№ 6 за месец 12 на 2025 г.; декларация обр.№ 6 за 2025 г., подавана от самоосигуряващи се лица; декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, получени през 2025 г., декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2025 г. и др. декларации с периоди до 31.12.2025 г., стойностите се посочват в левове, независимо че срокът на подаване е през 2026 г.В декларациите, които се подават за периоди от 01.01.2026 г., стойностите се посочват в евро, дори когато периодът, за който се подава документът, включва период на двойно обращение на левове и евро, тоест в периода от 01.01.2026 г. до 31.01.2026 г.Т.е. в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първо тримесечие на 2026 г., СД по ЗДДС за период 01.01.2026 г. – 31.01.2026 г., декларация обр.№ 1 и обр.№ 6 за месец 01 на 2026 г.; и др. декларации с периоди от 01.01.2026 г. и подавани след тази дата, стойностите се посочват в евро.В коригиращи декларации и документи, ако периодът, за който се подава коригиращата декларация, е до 31.12.2025 г., стойностите се посочват в левове, а ако периодът е от 01.01.2026 г. стойностите се посочват в евро.Дължимите суми, посочени в декларациите в левове, се плащат към НАП в евро. За целта дължимата сума в левове в декларацията следва да се превалутира и закръгли по правилата на чл. 12 и 13 от Закона за въвеждане на еврото в България (ЗВЕБ).В електронните услуги за подаване на декларации, които се попълват чрез екранна форма, за периоди до 31.12.2025 г., сумите за внасяне/надвнесен данък ще се визуализират, както в левове, така и в евро, като едновременно с това има пояснителни текстове относно това в каква валута следва да се въвеждат данните, в зависимост от периода на декларацията.Всички налични в ДОС на лицата към 31.12.2025 г. непогасени задължения и надвнесени или недължимо внесени суми са превалутирани от левове в евро автоматично, съгласно правилата за превалутиране и закръгляване по реда на чл. 12 и чл. 13 от ЗВЕРБ или числовата стойност в левове е разделена на пълната числова стойност на официалния валутен курс (1,95583), получената сума е закръглена до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване: когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен; когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Превалутираните суми са вписани към 01.01.2026 г. като задължения/навнесени суми в евро.В актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, след 01.01.2026 г. и отнасящи се до периоди преди тази дата, паричните стойности се посочват в левове. За периоди след 01.01.2026 г. паричните стойности се посочват в евро. Това се отнася както за удостоверителни документи, издавани от НАП, като напр. удостоверение за декларирани данни и др., така и за издавани от органи по приходите ревизионни актове и актове за установяване на задължения. В последните, сумите за внасяне и сумите за възстановяване се посочват и превалутирани в евро.В електронните услуги, чрез които се предоставя информация за периоди преди 01.01.2026 г., паричните стойности се посочват в левове. Във всички тези услуги има информационни съобщения, които обясняват на ползвателя как да интерпретира/чете информацията.Всички бланки на удостоверителни документи, чрез които се предоставя информация и за периоди преди 01.01.2026 г. имат пояснителни текстове относно валутата на записаните в тях парични стойности.Възстановяване/прихващане на недължимо платени или събрани преди въвеждането на еврото суми за публични вземания се извършва в евро, като превалутирането и закръгляването се извършват по реда на чл. 12 и чл. 13 от ЗВЕРБ.Размерът на основното трудово възнаграждение или на основната месечна заплата в подаваните електронни трудови записи (ЕТЗ) следва да се попълва в националната валута на страната към момента на подаване на ЕТЗ. Т.е. при подаване на ЕТЗ в полето на т. 18 (Приложение №1) сумите се попълват в евро, независимо от датата на сключване на трудовия договор/допълнителното споразумение, датата на влизане в сила на изменението на трудовото правоотношение или датата на прекратяване.Националната агенция за приходи превалутира и закръгли по правилата на чл. 12 и 13 от ЗВЕРБ всички налични в ДОС на лицата към 31.12.2025 г. непогасени задължения и надвнесени или недължимо внесени суми. В тази връзка и в електронната услуга "Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ отделните задължения се показват в евро. В изпълнение на изискванията на ЗВЕРБ в периода 01.01.2026 г. – 31.01.2026 г. в справката общата сума на всеки един от видовете задължения се показва, както в евро, така и превалутирана в левове. В периода 01.10.2025 г. – 31.12.2025 г. в "Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ се показваше конкретният размер на всяко едно задължение в левове, общата сума на задълженията от определен вид в левове и информация само за общата сума на задълженията в евро. В тази връзка е възможно за едни и същи конкретни задължения на лицето, които не са били погасени преди 31.12.2025 г. общата им сума в евро, която е била посочвана към 31.12.2025 г., да не съвпада напълно с общата сума на същите задължения, посочена в справките към 01.01.2026 г., а да има разлика от няколко евроцента. Разликата е следствие на различния начин на превалутиране на сумите, а именно: в периода до 31.12.2025г. – общият сбор на всички задължения в левове се превалутира от левове в евро; в периода след 01.01.2026 г. – общият сбор на всички превалутирани в евро задължения се превалутира от евро в левове. От 01.02.2026 г. ще се визуализира само обща сума в евро.За непогасените в срок задължения към НАП се дължи лихва за просрочие. Размерът на лихвения процент от 01.01.2026 г., чрез който ще се изчислява дължимата лихва, съгласно постановление на Министерския съвет № 347 от 29 декември 2025 г. се определя като към лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка (ЕЦБ), който е в сила на 1 януари, съответно на 1 юли, на текущата година се добавят 8 процента. По така описаните правила лихвеният процент за законна лихва в периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. е 2,15+8=10,15%. Лихвените проценти на ЕЦБ са публикувани на официалната страница на институцията.След превалутиране и закръгляване по реда на чл. 12 и чл. 13 от ЗВЕРБ минималният осигурителен доход е 550.66 евро, а максималният – 2111,64 евро.