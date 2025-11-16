Подготовка за планината: Съвети за безопасен туризъм
©
Затова десетки българи решават да се обучат как да водят другите безопасно нагоре по склоновете.
Борислав Михайлов напуска града винаги, когато може. А Елена Димитрова превръща любовта си към планинското бягане в професия.
Борислав и Елена и още десетки като тях се обучават, за да водят хората безопасно в планината.
Общото между всички участници е любовта към планините, но и желанието да споделят това усещане с други.
Обучението се провежда в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Там курсистите преминават през теория, чуждоезиково обучение и практически занятия сред природата.
"Приемаме, че ще се запази българския планински туризъм, защото приемаме, че хората научават много неща, с които да запалят хората, които впоследствие ще водят“, казва пред bTV Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз.
Зад красотата на върховете стои и отговорност. Инструкторите напомнят, че всеки маршрут може да крие опасности, дори познатите.
Сред основните причини за инциденти са подценяването условията и непознаване на терена, неправилната екипировка, както и надценяването на собствените си възможности.
В часовете по ориентиране курсистите се учат да разчитат на природата, да намират посоката без карта и компас.
В Българския туристически съюз вярват, че повече подготвени водачи означават по-малко инциденти.
Съюзът разработва приложение с мотото "Нито един изгубен човек в планината“, което официално ще бъде пуснато от 1 януари.
За бъдещите планински водачи върхът не е просто цел, а посока – към повече сигурност, знания и уважение към природата. Както самите те казват – в планината няма лошо време, има лоша подготовка.
Още от категорията
/
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Домашен арест" за един от задържаните митничари на ГКПП "Калотин...
20:07 / 15.11.2025
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
18:18 / 15.11.2025
Катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка", той е в тежко...
18:19 / 15.11.2025
Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи"
18:18 / 15.11.2025
23-годишна е шофьорката, причинила кърватата трагедия на АМ "Трак...
17:26 / 15.11.2025
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново през април
16:20 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.