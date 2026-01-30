Подгответе се: Тази нощ ни чакат дъжд и сняг!
Утре облачността ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
