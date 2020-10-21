Ïîäïèñàõà çàïîâåäòà çà íîñåíå íà ìàñêè íà îòêðèòî! Âèæòå êàêâè ìåðêè âëèçàò â ñèëà îò ïîëóíîù

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Ñúãëàñíî ñúùàòà çàïîâåä ëèöàòà, ïðåäîñòàâÿùè àäìèíèñòðàòèâíè è äðóãè óñëóãè íà ãðàæäàíè, ñëåäâà äà èçïîëçâàò ñðåäñòâàòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííèòå òåõíîëîãèè è ïðè âúçìîæíîñò äà ïðåäîñòàâÿò ñúîòâåòíèòå óñëóãè â åëåêòðîííà ñðåäà.
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18:27 / 21.10.2020
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17:42 / 21.10.2020
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17:28 / 21.10.2020
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17:04 / 21.10.2020
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16:35 / 19.10.2020
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13:13 / 21.10.2020
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12:15 / 21.10.2020
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13:22 / 20.10.2020
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