Подробности за инцидента в завод "Арсенал"
Автор: Рени Атанасова 16:24Коментари (0)93
©
Вчерашният инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък няма връзка с военното производство. Това заяви пред журналисти Мария Михайлова, и.ф. окръжен прокурор на Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Тя уточни, че пострадалото лице се намира в Клиника по изгаряне в Пловдив и за него се полагат необходимите медицински грижи.

"Събитието се е случило на територията на завод "Арсенал", но няма връзка с военното производство. Касае се за изчистване на отпадъци с техника, която се е възпламенила в момента извършване на тези дейности. Ще бъдат извършени съответните процесуално-следствени действия", заяви прокурор Михайлова.



