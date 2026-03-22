Погребаха 15-годишното момче, немерно в кемпера на Калушев
Поклонението се състоло в тесен семеен кръг. При полагането на тялото е бил прочетен личен текст от Асен Асенов, приятел на Ивайло Калушев
Асен Асенов споделя текста и в социалните мрежи:
Благодаря на семейството му, че е било прочетено на сбогуването. Днес изпращаме едно тяло. Но не и него.
Той е тук. Усеща се. Присъства.
Той е от онези редки души, които носят нещо повече.
Тиха сила. Доброта. Светлина. Вълшебство.
В самото начало, когато се появи при Иво, той беше много срамежлив. Избягваше погледи.
Като че ли все още търсеше мястото си в този свят. Но това продължи съвсем кратко.
След няколко месеца пред мен стоеше съвсем различен човек.
Уверен. Буден. Присъстващ. Не просто пораснал.
А пораснал навътре.
Той разбира света дълбоко. Без шум. Без да се налага. Просто е. И точно в това "просто е" има сила, която липсва на много от нас.
Но най-силното в него е сърцето му. Той вижда другия. Без да бъде помолен - е до теб. Пита дали имаш нужда от нещо. Грижи се. Забелязва. Присъства.
Това е доброта, която не се учи. Това е доброта, която се носи.
Днес сме тук, защото едно дете е убито. И това не е просто трагедия. Това е истина.
Истина, която боли. Истина, която не може да бъде омаловажена. Истина, която не може да бъде обяснена удобно.
И ако днес не я погледнем такава, каквато е - утре няма да имаме право да говорим за справедливост.
Огледайте се. Тук. Днес. В България.
Попитайте се - колко процента от това, което чуваме, е истина. И колко - удобна лъжа.
Защото когато истината липсва, се случва това, което се случва днес.
Но има нещо, което не може да бъде убито. Духът. И той е този дух. Той не си тръгва. Той е. Той е на място със светлина. Сред хората, които обича. На място, което е по-добро от това, в което ние оставаме. А ние оставаме тук.
С отговорност. Да не мълчим. Да не се лъжем. Да не приемаме лъжата за нормална. За мен е чест да съм до него. Да го познавам. Да го усещам.
Той не оставя просто спомен. Той оставя мярка. Мярка за доброта. За човечност. За истина".
Още по темата
/
Още от категорията
/
