|Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза летящият автомобил
Това съобщиха от Районното мюфтийство в София в профила му във Facebook.
Публикуваме текста без редакторска намеса: "Д-р Иса Али бе погребан след 45-дневно забавяне в мюсюлманската част на гробищния парк в кв. "Орландовци“
На 30 септември 2025 г., след продължително административно и логистично забавяне от 45 дни, бе извършено погребението на д-р Иса Али – уважаван лекар, дългогодишен жител на България и активен член на мюсюлманската общност.
Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци“. Погребалната молитва (дженазе намаз) бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет – Ведат Ахмед Ходжа, в присъствието на роднини, приятели, колеги и представители на мюсюлманската общност.
Кой беше д-р Иса Али?
Д-р Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като млад студент, за да изучава медицина, и е специализирал гинекология. През годините той е работил активно в сферата на здравеопазването и е подпомагал хора в нужда – включително бежанци и социално уязвими лица, предлагайки им жилища на достъпни цени и медицинска помощ.
Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в изключително трудни условия – без постоянни документи и право на работа, след като разрешението му за пребиваване в страната било отнето. Той е подавал молба за международна закрила, но тя е била отхвърлена.
Според свидетели, д-р Али е отказал предложения да сътрудничи на служби, което е поставило допълнителни пречки пред възстановяването на легалния му статут. Загубил е и собственото си жилище. Живял е скромно, но е останал верен на принципите си и отдаден на помощта към обществото.
Обстоятелства около смъртта:
На 16 август 2025 г. д-р Иса Али загива трагично при тежък пътен инцидент на бул. "Константин Величков“ в София. Автомобил се врязва в автобус от градския транспорт. При сблъсъка има ранени, а д-р Али е сред жертвите. Според близките му, той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го е потърсил за помощ по телефона малко преди катастрофата.
След смъртта – нови трудности
След смъртта на д-р Али, тялото му престоява в Съдебна медицина в продължение на 45 дни поради липса на документи, близки роднини и административна яснота. В крайна сметка, със съдействието на представители на мюсюлманската общност и Районно мюфтийство София, тялото беше освободено и погребението беше организирано според ислямските принципи.
Почит и признателност:
Д-р Али ще бъде запомнен с професионализма си, човечността и ангажираността си към хората. Загубата му оставя дълбока следа не само сред тези, които са го познавали, но и сред цялата общност, която се възхищаваше на неговата скромност, доброта и непоколебим морал.
